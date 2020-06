Maldini: “Il Milan deve tenere Donnarumma. E’ il miglior portiere al mondo”

Paolo Maldini, leggenda e ora dirigente sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni sul futuro di Donnarumma.

Ci sono incontri per programmare il futuro di Donnarumma?

Sul tavolo ci sono tante cose. Il Milan ha il dovere di trattenere Gigio per quello che rappresenta, sia come simbolo che come giocatore. Ha iniziato con le nostre giovanili. E’ il miglior portiere al mondo.

E per Ibrahimovic?

Sono situazioni diverse. Gigio non è in scadenza mentre Ibra sì.