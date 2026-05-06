Lutto nel mondo del calcio: morto Beccalossi, leggenda dell’Inter

Lutto nel mondo del calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi. L'ex bandiera dell'Inter avrebbe compiuto tra qualche giorno 70 anni. Da un anno le sue condizioni erano critiche a causa di un malore accusato a gennaio 2025. Con la maglia nerazzurra ha vinto una Coppa Italia e un campionato italiano. In Serie A ha vestito anche le maglie di Brescia e Sampdoria. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei personaggi del mondo del calcio.