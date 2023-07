Lutto nel mondo del calcio: è morto Vincenzo D’Amico

Diventato campione d'Italia nel 1974 a soli 19 anni nella banda Maestrelli con Chinaglia, Vincenzo D'Amico ha speso l'intera carriera con la maglia della Lazio per 15 anni in cui si è concesso solamente una breve partentesi al Torino, dove non voleva andare ma dovette accettare per i problemi economici della Lazio dopo lo scandalo scommesse.