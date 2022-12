Lutto nel mondo del calcio: è morto Pelé. Il ricordo della Roma: “I re sono eterni”

L'ex campione brasiliano si è spento all'età di 82 anni. Con il Brasile ha realizzato 77 gol in 92 presenze vincendo per 3 volte la Coppa del Mondo

E' morto Edson Arantes do Nascimento, al secolo Pelé. L'ex numero 10 brasiliano era ricoverato da diverse settimane all'all'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo, dove si è spento nella giornata di oggi, per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo la scoperta di un tumore al colon nel settembre del 2021. O' Rei, questo il suo soprannome, è considerato da molti uno dei calciatori più forti di sempre. In carriera, oltre ai tanti titoli vinti con il Santos, ha messo in bacheca anche 3 Mondiali (nessuno come lui). Nel 2016 si era reso protagonista anche di una battuta su Francesco Totti, definendolo il "Pelé Italiano", un modo per elogiarne le qualità: "Credo che adesso sia il calciatore italiano più conosciuto nel mondo".