Grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso, a soli 33 anni, Marios Oikonomou. L'ex calciatore è morto a seguito di un incidente in moto accaduto durante la scorsa settimana. Sabato scorso è stato trasportato in codice rosso dopo l'impatto con un'auto, riportando gravi lesioni alla testa. Operato d'urgenza, il greco è rimasto in terapia intensiva da allora, ma non ce l'ha fatta a riprendersi. Marios ha passato buona parte della sua carriera in Italia vestendo le maglie di Bologna, Cagliari, Bari, SPAL e Sampdoria. Si era ritirato nel 2024 dopo un'ultima esperienza in patria al Panaitolikos.