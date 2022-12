Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Mario Sconcerti

Il giornalismo sortivo italiano piange una delle più importanti firme. E' morto oggi all'età di 74 ani Mario Sconcerti . È stato commentatore delle pagine sportive del Corriere della Sera, ha diretto Il Secolo XIX e il Corriere dello Sport Stadio ed è stato direttore generale della Cecchi Gori Group, avendo anche un ruolo importante come dirigente della Fiorentina.

Per diversi anni ha partecipato alle trasmissioni su Sky Sport, in Rai e su Mediaset come opinionista.