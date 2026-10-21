Un volto noto, una voce sempre gentile e pacata in un mondo dove oggi si preferisce urlare. All'età di 70 anni è morto nella notte Roberto Bernabai, storico giornalista e conduttore del tg di LA 7. Roberto entra a far parte della Redazione sportiva di TMC dal 1990. Ha seguito, sia come inviato che come telecronista, tre edizioni del Campionato mondiale di calcio (1990, 1994 e 1998), tre Europei di calcio (1992, 1996 e 2000) e i Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Per sei stagioni è stato, assieme a Francesco Izzi, uno dei telecronisti delle partite di Liga spagnola trasmesse in diretta su TMC2 e TMC in coppia con Giancarlo De Sisti. Di fede giallorossa, Bernabai era anche una voce conosciuta nell'etere romano. Tante le sue collaborazioni con diverse radio della capitale (su tutte con Retesport) e con le trasmissioni televisive regionali. La nostra redazione esprime condoglianze sentite alla famiglia.