Lutto nel calcio, è morto Ilario Castagner

Il Perugia sta giocando il derby contro la Ternana al Curi, quando arriva una notizia triste per il calcio italiano ma soprattutto per i tifosi perugini: è morto Ilario Castagner, l'ex allenatore del cosiddetto "Perugia dei miracoli". Aveva 82 anni e da diverse settimane era ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Da allenatore gli inizi con l'Atalanta precedono il miracolo con il Perugia, prima promosso in Serie A e poi portato al secondo posto nel 1978-79 con una stagione senza sconfitte. Castagner in carriera aveva allenato anche Lazio, Milan in Serie B (raggiungendo la promozione in Serie A) e Inter prima di chiudere nel 1999 proprio al Perugia. A darne la notizia il figlio Federico, che su Facebook ha postato questo messaggio: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui.