Luis Enrique torna in Nazionale: guiderà la Spagna agli Europei

Luis Enrique torna sulla panchina della Nazionale. Come anticipato dalla radio spagnola Cadena Cope e confermato dai media locali, il presidente della Federazione Rubiales e il dirigente Molina alle 12.30 terranno una conferenza stampa per annunciare il ritorno dell’ex allenatore di Roma e Barcellona. Luis Enrique aveva lasciato mesi fa per le condizioni della figlia Xana, scomparsa tragicamente lo scorso 29 agosto a causa di un tumore alle ossa. Non è bastata la vittoria per 5-0 contro la Romania per confermare Moreno, che al termine della partita ha salutato i suoi giocatori.