Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna

"La direzione sportiva della RFEF ha presentato al presidente un rapporto in cui si afferma che è necessario avviare un nuovo progetto per la nazionale di calcio spagnola, con l'obiettivo di continuare la crescita ottenuta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e dal suo staff. Sia il presidente Luis Rubiales sia il direttore sportivo José Francisco Molina hanno informato l'allenatore della decisione presa. Il tecnico asturiano è riuscito a dare un nuovo impulso alla nazionale dal suo arrivo nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo. Luis Enrique è riuscito a qualificarsi per due Final Four di UEFA Nations League, delle tre a cui ha preso parte; e ha raggiunto le semifinali di Euro 2020 con la sua impronta e attraverso uno stile definito. Ha riposto la sua fiducia nei giovani talenti e ha dato speranza per il futuro della nazionale spagnola. La RFEF augura a Luis Enrique e alla sua squadra le migliori fortune per i loro futuri impegni professionali. L'allenatore porta con sé l'affetto e l'ammirazione dei suoi collaboratori in Nazionale e di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa".