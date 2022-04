Luis Enrique: “Italia grande nazionale, dispiace sia fuori dal Mondiale”

"Le auguro il meglio per il futuro", commenta il tecnico della Spagna

L'ex allenatore della Roma nella stagione 2011/2012 e attuale tecnico della Spagna LuisEnrique, ha commentato l'esclusione dell'Italia dai prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar: "Mi dispiace per l'Italia per quello che rappresenta e per i suoi titoli di Campione del Mondo e per tutti gli italiani. L'Italia resta comunque una grande Nazionale e le auguro il meglio", ha detto a Rai Sport. LuisEnrique è rimasto molto legato alla città di Roma, nonostante la stagione disastrosa vissuta in giallorosso. Nella capitale ha lasciato molti amici con cui ancora ha il piacere di sentirsi. Quando ha vinto la Champions League con il Barcellona ha ricordato l'esperienza in giallorosso: "Dedicato questa vittoria a Claudio Bisceglia, il mio amico romanista, che oggi sarà molto contento, a tutti i tifosi romanisti e pure a quelli della società"