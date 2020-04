L’Uefa alle federazioni: “La raccomandazione è quella di terminare campionati e coppe”

Dopo la Lega Serie A arriva anche la decisione dell’Uefa. L’organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo infatti vorrebbe vorrebbe far proseguire i vari campionati: oggi è andato in scena un incontro in videoconferenza con le 55 federazioni nazionali europee per un aggiornamento sui lavori portati avanti dalle due commissioni create a metà marzo alla luce dell’emergenza coronavirus. Sono state presentate diverse opzioni di calendario per portare a compimento sia i campionati che le coppe europee. Si è inoltre discusso il piano di finanziamento delle Associazioni nazionali attraverso il programma HatTrick. Questo il comunicato ufficiale:

“Quest’oggi, l’UEFA ha incontrato le sue 55 federazioni in videoconferenza e ha presentato un aggiornamento circa le ipotesi vagliate dai due gruppi di lavoro che sono stati creati a metà marzo. Sono state presentate diverse ipotesi di calendario comprendenti sia per quanto riguarda le partite delle nazionali e dei club. È stato inoltre discusso il finanziamento delle federazioni nazionali attraverso il programma dell’UEFA Hat Trick, con l’UEFA che ha ribadito il suo impegno nel riconoscere i pagamenti alle federazioni come pianificato. C’è stata una forte raccomandazione di terminare le divisioni maggiori dei campionati nazionali e le coppe, ma saranno valutati casi speciali una volta che saranno sviluppate le linee guida riguardanti la partecipazioni alle coppe europee in caso di cancellazione dei campionati. Qualsiasi decisione sugli argomenti di cui sopra sarà annunciata dopo la riunione del Comitato Esecutivo UEFA di giovedì“.