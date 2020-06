L’Udinese si prepara per la Roma: scarico in palestra per i titolari di ieri

L’Udinese torna agli allenamenti per preparare la trasferta di Roma prevista giovedì prossimo all’Olimpico. Scarico in palestra per gli uomini di Luca Gotti che hanno giocato ieri, nella sconfitta subita alla Dacia Arena per 3-2 contro l’Atalanta di Gasperini. Per tutto il resto della rosa lavoro sui campi del Bruseschi, con una partitella a tema a campo ridotto al termine della seduta. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della società, i bianconeri torneranno domani, a ranghi completi, per un’unica seduta pomeridiana.