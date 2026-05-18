A margine della finale degli Internazionali di tennis di Roma e a pochi minuti dal derby perso, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato un' intervista ai microfoni di SportMediaset. Un intervento a tutto tondo per analizzare una stagione estremamente complicata, culminata con le pesanti sconfitte nella finale di Coppa Italia e nel recente derby contro la Roma, ma che volge lo sguardo soprattutto al futuro societario e finanziario del club. Sull’assenza della Curva Nord al derby, Lotito è netto e punge la piazza: “Non avere i tifosi non è positivo, ma di fronte a posizioni strumentali si fa di necessità virtù. Purtroppo i tifosi seguono interessi passionali, non hanno la capacità di aspettare. Quando presi la società era fallita, oggi lavoriamo per renderla immortale attraverso la realizzazione dello stadio. Questo la renderà autonoma da chiunque, anche da me”. La vera svolta, secondo Lotito, arriverà a breve scadenza a livello economico: “Dal 30 novembre 2027 la Lazio cesserà di pagare 550 milioni di debiti. Avrà una cassa maggiore per nuovi investimenti e per essere competitiva. Tutti devono remare dalla stessa parte, quando si crea scollamento è difficile raggiungere gli obiettivi”.

Nonostante la profonda crisi tecnica e le recenti dichiarazioni rassegnate dell’allenatore, Lotito chiarisce la posizione del tecnico toscano, mandando però un avviso alla rosa: “Sarri? L’abbiamo ingaggiato con un contratto triennale, ha ancora due anni con l’idea di ringiovanire la squadra. Poi ho imparato che nella vita tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, soprattutto i giocatori”.Infine, un bilancio amaro su un’annata maledetta che vede la squadra fuori dalle coppe europee: “Abbiamo vinto sei trofei sotto la mia gestione. Ora non ci siamo qualificati in Europa per il secondo anno di fila, ma quest’anno siamo arrivati in finale di Coppa. È stata una stagione assurda, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile: una miriade di infortuni e mille episodi sfortunati hanno condizionato i risultati. Spero di averla messa alle spalle per ripartire con entusiasmo”.