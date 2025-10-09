Da una parte, un incontro diretto e concreto: nella giornata di oggi, il presidente della Roma Dan Friedkin ha incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e tra i temi affrontati c’è stato anche quello dello stadio giallorosso. Dall’altra parte del Tevere, però, il clima è ben diverso. Claudio Lotito ha lasciato in fretta l’assemblea dell’EFC, evitando ogni domanda sullo stadio della Lazio. Pressato dai cronisti, il patron biancoceleste ha mostrato fastidio: “No, a che serve parlare con voi?”, ha risposto a chi chiedeva aggiornamenti sul progetto. E quando gli è stato chiesto se avesse avuto modo di confrontarsi con il sindaco, Lotito ha tagliato corto: “Io sono un senatore, parlo con Gualtieri quando mi pare”, lasciando la sala senza ulteriori commenti.