Lotito: “Decreto illogico, troveremo Immobile e Dzeko ad allenarsi a Villa Borghese”

“Il rischio economico è incalcolabile, ci sono danni irreparabili per i club per centinaia e centinaia di milioni già in corso e se si fermasse tutto, sarebbe un disastro“. Claudio Lotito commenta il momento del calcio italiano e il decreto firmato da Giuseppe Conte, oltre alle prospettive in caso di mancata ripartenza. Il presidente della Lazio interviene ai microfoni del ‘Tg 2’: “Sappiamo che il virus non scompare in poco tempo, bisogna conviverci. Al di là dei problemi economici, quello che conta è far capire l’importanza del ruolo sociale del calcio. Al di là della classifica e dello scudetto, la mia posizione è sempre stata di evitare un danno al sistema”. Poi sul decreto: “È illogico, perché gli atleti di discipline individuali possono allenarsi e quelli in squadra no? Troveremo Immobile e Dzeko ad allenarsi a Villa Borghese, Insigne sarà sul lungomare di via Caracciolo a Napoli. È una cosa assurda”.