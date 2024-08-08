Il mercato riempie queste calde giornate d'estate anche nelle interviste e soprattutto Federico Chiesa è diventato protagonista il centro delle trattative negli ultimi giorni. Proprio sull'attaccante juventino, accostato anche alla Lazio negli ultimi giorni fra i vari club che si erano interessati, è intervenuto il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, intervistato da Il Messaggero. Il patron laziale si è detto contrario a certe cifre d'ingaggio dei giocatori per poi attaccare anche club del calcio italiano che hanno debiti. Ecco le parole di Lotito: "Non si possono pagare stipendi da 7-8 milioni di euro l’anno, ci sono regole e parametri da rispettare. Ci sono società con patrimoni netti negativi da 500 milioni di euro, che dovrebbero portare i libri in tribunale. Riferimento alla Roma? No, i nomi li sta facendo lei".