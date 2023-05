Liverpool-Tottenham, lite Klopp-Tierney come Mourinho-Serra

Inchiesta in arriva da parte della Federcalcio inglese a seguito delle accuse di Klopp rivolte all'arbitro della sfida con il Tottenham. Situazione già vista in Italia tra l'allenatore della Roma e il quarto uomo Serra

Vittoria con polemiche per Jurgen Klopp. A margine del pirotecnico match tra Liverpool e Tottenham, terminato 4-3 per la compagine reds, il manager tedesco è stato protagonista di un acceso faccia a faccia con l'arbitro della gara Paul Tierney, il quale è stato accusato dal tecnico di avergli rivolto "parole sbagliate" e, addirittura, di avere qualcosa contro la sua squadra. Una situazione molto simile a quanto già accaduto in Italia tra l'allenatore della Roma José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra durante la sfida tra giallorossi e Cremonese dello scorso 28 febbraio, quando tra i due sono volate parole al vetriolo che hanno portato al deferimento del direttore di gara a distanza di due mesi dal fatto.