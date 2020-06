Liverpool, Salah e la generosità: paga il pieno di benzina ai tifosi

Mohamed Salah ancora protagonista, stavolta però fuori dal campo. L’egiziano, ora in forza al Liverpool, ha voluto far felici i tifosi facendosi trovare in una stazione di servizio nei pressi del campo di allenamento. Subito la reazione stupita dei fan dei Reds che, una volta riconosciuto il loro idolo, hanno potuto anche approfittare della sua gentilezza: secondo quanto riportato da Sportbilble, Salah ha infatti pagato il pieno a tutte le macchine presenti in quel momento. Un gesto più che umano dopo l’emergenza Covid–19 che, a meno di una settimana di ripartenza dalla Premier League (fissata per il 17 giugno), farà girare il karma a favore del Liverpool: la squadra di Klopp al momento è in testa con 82 punti (la seconda, il City, è distante 25 punti) e può già permettersi di respirare il successo in campionato a 30 anni di distanza dall’ultima volta.