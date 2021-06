L’Italia Femminile vince 1-0 contro l’Olanda. In campo cinque giallorosse

Le azzurre battono le vice campionesse del mondo grazie al rigore di Cristiana Girelli. Nella formazione titolare Bartoli, Linari, Soffia e Giugliano, Serturini subentra al secondo tempo

La Nazionale Femminile ha riportato questo pomeriggio un'importante vittoria contro l'Olanda, vice campione del mondo in carica. Le azzurre si sono imposte per 1-0 grazie al rigore trasformato al 14' da Cristiana Girelli, attaccante della Juventus. Il tecnico Milena Bartolini ha schierato nella formazione titolare quattro giocatrici della Roma: il capitano Elisa Bartoli, Elena Linari, Angelica Soffia e Manuela Giugliano. A queste si è aggiunta Annamaria Serturini, subentrata al 61' al posto di Valentina Cernoia. Il prossimo scontro previsto in calendario è quello di lunedì 14 giugno contro l'Austria, l'ultima amichevole prima dei Mondiali di settembre.