Lipsia, di nuovo Schick: è suo il gol del pareggio contro il Dortmund

Mentre la Roma è impegnata a cercare un vice-Dzeko che possa far rifiatare il bosniaco e dare un apporto concreto ai gol della Roma, nel Lipsia Patrik Schick sigla la rete del definitivo 3-3 contro il Dortmund. Il Borussia conduceva per 2-0 quando una doppietta in 6 minuti di Timo Werner ha riaperto i conti. Sancho dopo appena 120 secondi era riuscito a riportare in vantaggio i gialloneri ma a dire l’ultima parola è stato proprio Schick al 77′. Secondo gol consecutivo del ceco (dopo quello che aveva aperto le marcature nella scorsa giornata contro il Dusseldorf) e terza rete in stagione per la gioia di mister Nagelsmann.