Lione, Garcia: “Felice di aver avuto Szczesny e Pjanic nella Roma”

Nella conferenza della vigilia di Lione–Juventus, partita valida per gli ottavi d’andata di Champions League, Rudi Garcia oggi si è concesso un breve accenno al suo passato romanista. Il tecnico francese ha infatti parlato dei suoi ex calciatori ai tempi giallorossi, Szczesny e Pjanic, protagonisti della sua vecchia esperienza nella Capitale: “La Juventus ha un portiere che ho avuto a Roma come Szczeszny, è davvero forte. E’ un piacere ritrovare anche Pjanic che allenavo con felicità a Roma e che ha giocato al Lione.”