L’Inter vince la Coppa Italia: Juve ko 4-2 ai supplementari, Allegri espulso

Doppietta di Perisic e due rigori per i nerazzurri, che alzano al cielo il trofeo dopo 11 anni tra le polemiche

L'Inter vince la Coppa Italia per la prima volta dopo 11 anni. Nella notte dell'Olimpico tensione e colpi di scena nel Derby d'Italia contro la Juventus, attesissimo dopo i precedenti di questa stagione. La squadra di Inzaghi e Dzeko, che solleva così al cielo il suo secondo trofeo italiano dopo la Supercoppa Italiana, batte 4-2 i bianconeri di Allegri. Subito avanti i nerazzurri con Barella, poi a inizio ripresa la Juve la ribalta in due minuti con Alex Sandro e Vlahovic. Nel finale rigore contestatissimo assegnato da Valeri all'Inter, che con la trasformazione super di Calhanoglu agguanta il 2-2. Ai supplementari altro penalty per gli uomini di Inzaghi, stavolta segnato da Perisic al 99'. Al 102' il croato chiude la pratica con un gol bellissimo. Espulso Allegri, che perde la testa dopo il poker e viene espulso.