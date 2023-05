L’Inter a Roma con Correa e Lukaku. Out D’Ambrosio

Formazione delle grandi occasioni quella scelta da Simone Inzaghi, che in vista della gara contro la Roma lascia precauzionalmente a Milano Danilo D'Ambrosio. Il tecnico nerazzurro può contare su un ottimo momento di forma della sua squadra, reduce dalla goleada esterna di mercoledì sul campo dell'Hellas Verona. Classico 3-5-2 per l'Inter, con Onana a difendere la porta e il trio Bastoni, Acerbi, Darmian in difesa. Nessuna sorpresa a centrocampo con Barella, Brozovic, Calhanoglu, a completare i due tornanti Dimarco e Dumfries. In attacco, partirà dal 1' Correa affiancato da un ritrovato Romelu Lukaku.