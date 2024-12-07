L'ex dirigente giallorossa comincerà la sua avventura inglese dopo il flop e le dimissioni che hanno chiuso il suo capitolo alla Roma. Come riporta La Repubblica, la greca - considerata la principale artefice dell'esonero di De Rossi - sarà consulente particolare del Nottingham Forest, club di Premier League di proprietà del magnate greco Evangelos Marinakis - lo stesso dell'Olympiakos, squadra per la quale Lina ha lavorato dal 2018 al 2022. In Inghilterra sarà a stretto contatto con Ross Wilson, chief football del club inglese e Miran Pavlin, consulente personale del presidente.