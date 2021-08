Ligue 1, ex Roma scatenati: in gol Kluivert e Under

Nel quarto turno del massimo campionato francese sono saliti in cattedra i due giallorossi. Entrambi marcatori nelle vittorie del Nizza e del Marsiglia

Nella quarta giornata di Ligue 1 francese si scatenano gli ex giallorossi. Kluivert segna l'1-0 per il suo Nizza -il primo con la nuova maglia- nel roboante 4-0 rifilato al Bordeaux, sempre più in crisi con appena due punti in quattro partite, salvo poi uscire per infortunio al 36'. Problema muscolare per l'olandese che prima di lasciare il campo ha servito anche l'assist per il gol del compagno Gouiri che è valso il raddoppio. Gloria anche per Cengiz Under che ieri ha firmato il gol del definitivo del 3-1 a favore del suo Marsiglia contro il Saint-Etienne. Nello stesso match appare sul tabellino dei marcatori un altro ex giallorosso: Gerson. I due trascinano dunque la squadra di Sanpaoli a quota 7 punti in tre partite. Sia Nizza che Marsiglia hanno una partita in meno a causa del rinvio in seguito a una rissa del match in cui si affrontavano la scorsa settimana.