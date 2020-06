Liga, Villarreal-Siviglia 2-2. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Lopetegui

Il Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League, pareggia ancora, questa volta in casa del Villarreal. La squadra di Lopetegui, dopo i pari con Levante e Barcellona, allo stadio De La Ceramica non va oltre il 2-2. Il sottomarino giallo si era portato in vantaggio per due volte prima con Paco Alcacer e poi con Francisco Torres per farsi però sempre recuperare nel risultato: il Siviglia infatti ha pareggiato grazie alle reti di Escudero e Munir. Con questo punto sale momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 53.