Liga, Real Madrid-Valencia 3-0: Benzema e Asensio portano i Blancos a -2 dal Barcellona

Allo stadio Di Stefano si gioca Real Madrid–Valencia, posticipo della 29esima giornata di Liga. Partita fondamentale per i Blancos che partono dal fischio di inizio a -5 dal Barcellona prima in classifica. Il Valencia invece è a caccia di un posto in Europa League. Nel primo tempo buon intervento di Cillessen su Hazard, poi spavento Real: al 14′ Rodrigo, con un sinistro in diagonale, batte Courtois. Il portiere riesce comunque a spizzare la conclusione che finisce sul palo. Dieci minuti dopo Rodrigo va a segno, ma il gol verrà annullato per un fuorigioco di Gomez. Risultato sullo 0-0 fino al 61′, quando Benzema porta in vantaggio la squadra di Zidane con un tiro di precisione che batte Cillessen. Tredici minuti dopo, al 74′, Asensio trova il raddoppio: lo spagnolo al primo pallone toccato sigla la rete del 2-0. Nel finale, all’86’, Benzema fa il tris e si rende protagonista di una doppietta personale. Al 92′ Kroos sfiora il poker.