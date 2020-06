Liga, Levante-Siviglia 1-1: nel finale Lopetegui beffato da un’autogol di Carlos

Nel lunedì di Liga, la partita tra Levante e Siviglia non va oltre l’1-1. Nei primi 45 minuti gli ospiti vanno vicini al vantaggio con El Haddadi, la cui conclusione si stampa però sulla traversa. Partita fissa sullo 0-0 per tutto il primo tempo. Nella ripresa Luuk De Joong, al 46′, porta in vantaggio la squadra di Lopetegui. Nel finale però l’autorete di Diego Carlos all’87’ nega i tre punti al Siviglia, che perde l’opportunità di distaccare il Real Sociedad dal terzo posto in classifica. Il Siviglia rimane la squadra avversaria che la Roma dovrà affrontare per gli ottavi di Europa League.