Liga, il Siviglia pareggia 2-2 con l’Atletico Madrid e resta al terzo posto

Il Siviglia può sorridere in vista della partita di Europa League contro la Roma. La squadra di Lopetegui ha pareggiato 2-2 al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, conservando così il terzo posto in classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona. Vantaggio degli ospiti al 19′ con Luuk de Jong che approfitta di un erroraccio di Savic. I colchoneros rispondono e vanno addirittura in vantaggio nel giro di quattro minuti: al 32′ Morata su rigore e al 36′ Joao Felix portano avanti l’Atletico. Nel finale di primo tempo altro episodio da Var e secondo rigore: stavolta a trasformarlo è Ocampos, che realizza il definitivo 2-2. Il Siviglia resta al terzo posto e sale a 47 punti, a due lunghezze dal Getafe (con una partita in meno) e dallo stesso Atletico Madrid.