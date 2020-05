L’IFAB cambia il numero delle sostituzioni: 5 in 90 minuti

L’International Football Association Board (Ifab) corre incontro al calcio dopo l’emergenza coronavirus. L’organo internazionale ha approvato il cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni: in totale si arriva portandole a cinque. La proposta era stata portata avanti dalla Fifa per far fronte allo sforzo fisico imposto dalla ‘tour de force’ di partite necessarie alla chiusura dei vari campionati europei. Il cambiamento da 3 a 5 sostituzioni, che entra in vigore con effetto immediato, sarò valida fino al 31 dicembre, come si legge nel comunicato IFAB. Non essendo regola vincolante, ogni competizione potrà valutarne l’opportunità (oltre alla Liga, nessun altro campionato ha finora espresso la propria preferenza). Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, queste sono i punti focali della nuova regola:

– Le due squadre possono usare effettuare un massimo di cinque sostituzioni.

– Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque sostituzioni (quindi due saranno doppie se gli allenatori vorrebbero effettuarle tutte), che potranno anche essere effettuate durante l’intervallo.

– Se entrambe le squadre effettuano una sostituzione contemporaneamente, verrà sottratta un’opportunità di sostituzione a ciascuna di esse.

– Se le regole della competizione prevedono un’ulteriore sostituzione durante i tempi supplementari (coppe europee), le due squadre avranno quindi un totale di sei sostituzioni.