Libertadores, il Boca recupera De Rossi: convocato per la partita contro il River Plate

De Rossi può coronare uno dei suoi sogni più grandi. L’infortunio dei giorni scorsi aveva fatto temere il peggio ma l’azzurro (che verrà convocato da Mancini per le partite della Nazionale a ottobre) ha recuperato dal suo problema ed è stato infatti convocato dal tecnico Alfaro per l’andata della semifinale di Coppa Libertadores. E non sarà una partita qualsiasi, visto che al Monumental di Buenos Aires il suo Boca Juniors affronterà i rivalissimi del River Plate. Chi vincerà la doppia sfida si guadagnerà la finale. Fischio d’inizio nella notte tra martedì e mercoledì (ore 2.30 italiane).