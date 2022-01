L’ex Roma Vermaelen si ritira: diventerà vice allenatore del Belgio

Il difensore belga smetterà di giocare. Ha vissuto solo una stagione con la maglia giallorossa

Thomas Vermaelen ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 36 anni. Come scrive il The Sun diventerà il vice allenatore della Nazionale belga. Oltre alla Roma ha giocato anche con l’Ajax, l’Arsenal e il Barcellona. La sua avventura in maglia giallorossa non è stata memorabile. Solo una stagione, nel 2016-2017, con solo 9 presenze. Infortuni e prestazioni mediocri hanno condizionato la sua annata nella capitale. Il difensore belga ha esordito nella gara contro il Porto, rimediando un cartellino rosso.