L’ex Roma Scamacca risponde a Jankto: Sampdoria-Genoa finisce 1-1

Finisce 1-1 il “derby della Lanterna” tra Sampdoria e Genoa. Nel posticipo domenicale della 6° giornata di Serie A, a segnare per primi sono i blucerchiati, che al 23′ si portano in vantaggio con Jankto. Passano cinque minuti e arriva il gol del definitivo pareggio, con Gianluca Scamacca, prodotto del settore giovanile della Roma e trasferitosi al PSV nel 2015, che firma il suo primo gol nella massima serie, dopo i 9 centri dello scorso anno con la maglia dell’Ascoli. Da segnalare la breve sospensione della partita nel corso della prima frazione, a causa di un fumogeno lanciato dall’esterno dello stadio e atterrato in campo grazie a un mini paracadute.

In classifica, la Sampdoria sale a 10 punti, a -1 da Roma, Napoli e Inter; il Genoa raggiunge Parma e Spezia a quota 5.