L’ex Roma Heinze è il nuovo allenatore dell’Atlanta United – VIDEO

Quarta esperienza in panchina per Gabriel Heinze, appena ufficializzato come nuovo allenatore dell’Atlanta United. Per l’ex difensore della Roma una nuova esperienza, la prima nella Major League Soccer, dopo quelle con il Godoy Cruz (2015), l’Argentinos Juniors (2016-17) e il Velez (2018-2020) nel campionato argentino. La società statunitense ha annunciato l’arrivo del tecnico con un video su Twitter: “Un nuovo capo per una nuova era dell’Atlanta United. Benvenuto, Gabriel Heinze“, il saluto del club. Heinze troverà un’altra vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Torino Josef Martinez, attualmente fermo per la rottura del legamento crociato.