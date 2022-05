L’Eintracht Francoforte vince l’Europa League: Rangers ko ai rigori, sbaglia Ramsey

I tedeschi - dopo l'1-1 dei 120 minuti - vincono alla lotteria dei rigori, senza mai sbagliare, grazie all'errore del gallese di proprietà della Juventus

L'Eintracht Francoforte vince l'Europa League, nella finale di Siviglia contro i Rangers Glasgow di van Bronkhorst, a cui il Feyenoord aveva anche spedito l'in bocca al lupo prima della partita. Dopo l'1-1 dei 120 minuti, i tedeschi hanno la meglio ai rigori senza mai sbagliare dagli undici metri e il prossimo anno giocheranno quindi in Champions League. Poche emozioni nel primo tempo, poi nella ripresa il match si stappa nella parte centrale. In vantaggio vanno i Rangers con Aribo al 57', poi dopo pochi minuti pareggia i conti Santos Borre al 69', su assist di Kostic. Nei supplementari ci sono diverse occasioni, la più importante è per gli scozzesi proprio nel finale, ma Trapp è bravissimo a chiudere la porta. Ai rigori decisivo l'unico errore della serie, quello di Aaron Ramsey - ancora di proprietà della Juventus - al quarto tiro della serie. Poi il gol finale di Santos Borre.