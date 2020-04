Lega Serie A, terminata l’assemblea: non c’è ancora linea definita sugli stipendi dei calciatori

Ennesima assemblea di Lega Serie A, che si è svolta nel pomeriggio. Come riporta l’Ansa, il tema più trattato è stato quello degli stipendi dei calciatori, ma nelle circa due ore di conference call non si è arrivati a una linea definita. Per questo il dialogo con l’Assocalciatori andrà avanti, dopo la proposta – rifiutata – di un congelamento degli stipendi per quattro mesi a fronte della risposta dell’AIC che prevedeva un solo mese. Sulla ripresa dei campionati, invece, nessuna novità.