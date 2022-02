Lega Serie A, il presidente Dal Pino si dimetterà oggi

La sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi come riporta ANSA. Negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa. In questi giorni tante polemiche sulla lettera dei club definita una «lacerazione nel nostro sistema» da parte di Gravina.