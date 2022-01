Lega Serie A, il comunicato: “Soddisfatti per le pronunce del Tar”

Si legge di seguito: "Bisogna uniformare gli obiettivi delle Asl locali"

In attesa dell'Assemblea di Lega che si sta svolgendo in questi minuti, e dopo che il Tar del Lazio ha annullato le quarantene di Salernitana, Torino e Udinese, la Lega Serie A ha emesso il seguente comunicato: "La Lega Serie A esprime la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl che avevano impedito ad alcune formazioni di A la prosecuzione della propria attività sportiva. Queste decisioni fanno ben sperare, come ribadito più volte nei giorni scorsi, che si possa arrivare in breve tempo a uniformare gli interventi delle Asl territoriali nel rispetto della legge e dei protocolli sportivi".