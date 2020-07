Lega Serie A, De Laurentiis alla manager: “Incompetente, vada a casa ad accudire i figli”

“Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli”. Secondo quanto riportato dall’Ansa, così Aurelio De Laurentiis si è rivolto a una manager della Lega nella riunione andata in scena quest’oggi. Nell’assemblea di Serie A, a cui ha partecipato anche l’ad della Roma Fienga, il presidente del Napoli avrebbe risposto in questo modo a Viola Fabri, Chief Operating Financial Officer della Lega, che aveva sollevato un problema relativo a mancati adempimenti da parte del Napoli legati a un calciatore. Alcuni testimoni hanno riferito che De Laurentiis si è rivolto con toni forti alla manager, anche se da ambienti vicini al numero uno del Napoli trapela che “il presidente non ricorda l’episodio e non ricorda di aver offeso nessuno”.