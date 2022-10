Lega Calcio a 8, lunedì alle ore 21 la Supercoppa tra Totti e la Roma

Si disputerà lunedì 31 ottobre, alle ore 21, la Finale di Supercoppa regionale di calcio a 8 tra Roma C8 e Totti Weese. La partita, che assegna il primo trofeo della stagione targato Imprendiroma, è stata riprogrammata a causa dell’allerta meteo di fine settembre. Carlo Cancellieri tecnico della Totti Weese ha parlato del match: “I pronostici ci danno già per spacciati Abbiamo costruito la squadra da poco tempo, per questo sarebbe stato giusto programmare più in là questa partita, ma va bene così, accettiamo le decisioni del Palazzo. Daremo comunque il massimo, anche se la coppa è già della Roma, lo sanno tutti. Noi proveremo a rovinargli la festa”. La partita si disputerà all’Orange Futbol Club di via degli Olimpionici, 71.