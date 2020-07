Lecce, Rossettini ricoverato per febbre: escluso il Covid-19

Il Lecce ha giocato ieri in casa del Sassuolo ma per la squadra di Liverani è arrivata un’altra sconfitta. Al Mapei è finita 4-2 per gli uomini di De Zerbi, ma i problemi in casa giallorossa non finiscono qua. Come riporta il sito del club, Luca Rossettini è stato ricoverato in ospedale per accertamenti a seguito di un persistente stato febrile. I test sierologici e il tampone hanno escluso la positività al coronavirus, ma la febbre non passa e il difensore sarà sottoposto a esami.