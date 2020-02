Lecce, Liverani: “Contro la Roma sarà difficile ma faremo una partita gagliarda”

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in occasione della consueta conferenza stampa di vigilia. Il match in programma stavolta vedrà impegnata la sua squadra contro la Roma. Di seguito le dichiarazioni del mister dei pugliesi: “Oramai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato. In attacco disponiamo del solo Lapadula, ma comunque in organico abbiamo giocatori con caratteristiche offensive. Dispiace per i ragazzi che sono infortunati e per tutti noi che dobbiamo fare a meno di loro. Domani con la Roma sarà una gara sicuramente difficile e impegnativa, andiamo li con le nostre certezze e umiltà per fare una partita gagliarda, di sostanza. Dovremo ripetere la prestazione di Napoli e di altre gare, difendendo quando ci sarà da farlo e cercando di fare gioco quando possibile. Pensare ad una Roma stanca per l’impegno europeo sarebbe il più grave errore. I loro giocatori hanno grande qualità e sono abituati a disputare tre impegni in sette giorni.”