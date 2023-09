Lecce-Genoa, espulso Martin: salterà la prossima partita contro la Roma

Il difensore costretto a lasciare il campo per doppia ammonizione non prenderà parte al prossimo match che sarà il posticipo della prima gara infrasettimanale della stagione

Tra gli anticipi di questa giornata di Serie A è sceso in campo il Genoa contro il Lecce in casa dei pugliesi. Al minuto 36' del match è stato espulso il giocatore della squadra ligure Martin per doppia ammonizione. Il difensore è stato dunque costretto a lasciare il campo e salterà la prossima partita che è proprio quella contro la Roma. La sfida tra la squadra di Mourinho e quella di Gilardino andrà in scena giovedì 28 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris. Si tratta del posticipo della prima gara infrasettimanale della stagione.