Lecce, domani la partenza per Roma: primo allenamento per Simic

Assenti nell’allenamento di oggi Paganini, Tuia e Gallo

Allenamento della squadra di Baroni per preparare la gara di Coppa Italia contro la Roma. Domani verrà effettuata la rifinitura e poi ci sarà la partenza per la capitale. Ecco il comunicato della società pugliese: “Questa mattina, sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA è proseguita la preparazione dei giallorossi in vista del prossimo impegno di Coppa Italia con la Roma all’Olimpico. Primo allenamento con il gruppo per il nuovo acquisto, il difensore croato, Simic. Assenti i calciatori Paganini, Tuia e Gallo, quest’ultimo per disturbi intestinali. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare prima della partenza per la capitale”.