Lecce-Atalanta, 2-1: Baschirotto e Di Francesco puniscono Gasperini

Mentre la Roma pareggia per 1-1 con il Sassuolo, l'Atalanta perde contro il Lecce per 2-1. Punita la Dea nel giro di 2 minuti di gioco: inizia Baschirotto con un gol di testa, poi un missile di Di Francesco. Prima dell'intervallo la squadra di Gasperini prova e riesce ad accorciare le distanze. Al 40' bellissimo il passaggio di Ruslan Malinovsky verso Zapata che, smarcatosi in area, ha spazio e tempo per coordinarsi e punire il portiere con un gran tiro nell'angolino basso di sinistra.