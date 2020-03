Le Iene annullano la Quarantena League: “La redazione non ha tenuto conto degli aspetti burocratico legali”

Tre giorni fa era stata lanciata da “Le Iene” la “Quarantena League”, il campionato di calcio giocato alla Playstation da 32 giocatori di Serie A su Fifa20, un modo alternativo per trascorrere i giorni di quarantena causati dal coronavirus. Per la Roma avrebbero impugnato i joystick da battaglia Javier Pastore e Davide Zappacosta ma, purtroppo, l’iniziativa è stata annullata a pochi minuti dal suo avvio. Di seguito le motivazioni condivise sul sito ufficiale de Le Iene: “La nostra redazione, che ha lavorato alla costruzione di questo torneo rigorosamente da casa, non ha tenuto conto di tutti gli aspetti burocratico legali che un’azienda è chiamata a osservare. Per cui quello che all’inizio sembrava un gioco tra amici costretti a casa in astinenza da calcio si è tramutato in una manifestazione da risvolti che potevano non essere in linea con i requisiti imposti a un editore televisivo”.