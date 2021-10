Le avversarie della Roma in Europa: pareggiano Bodo Glimt e CSKA. Ok lo Zorya

Le contendenti dei giallorossi al passaggio del turno pareggiano o vincono

Dopo la vittoria contro la Roma, il Bodo Glimt si ferma in campionato. Pareggia 1-1 contro il Stroemsgodet. Protagonista del vantaggio dei norvegesi Botheim, tra i più positivi giovedì contro la Roma. Per il momento il Bodo rimane primo a quota 48 punti, ma tra una settimana c'è lo scontro diretto con il Molde, che però ha una partita in meno. Per le altre nel girone di Conference della Roma, finisce 0-0 tra CSKA Sofia (secondo in classifica dietro il Ludogorets) e Beroe. Lo Zorya Lugansk invece vince di misura 1-0 grazie al goal di Sayyadmanesh contro il Kolos Kovalivka e sale a 23 punti nel campionato ucraino.