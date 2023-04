Lazio, Sarri: “I 15 punti alla Juve? Il campionato è falsato. Ghersini va fermato”

“Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni” ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa riferendosi ai 15 punti dati di nuovo alla Juventus. E sull'arbitro Ghersini, direttore di gara di Lazio-Torino, dice: "Se dico quello che ci ha fatto innervosire non basta una puntata sola, bisogna fare una serie. È stato tutto l'arbitraggio a farci innervosire, la valutazione dei falli per tre minuti era di un tipo e tre minuti dopo di un altro, le ammonizioni, il primo gol viene da un fallo laterale che è stato battuto un metro in campo, il rigore su Hysaj. Spero lo fermino, è un arbitro da fermare e se non lo fermano sono preoccupato".