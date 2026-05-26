Ormai manca solo l’ufficialità. Ma il matrimonio tra Sarri e la Lazio è agli sgoccioli. La serata di oggi è quella della svolta definitiva. Sarri e la Lazio risolveranno il contratto che li legava fino al 30 giugno 2028: un addio anticipato di due anni, frutto di una trattativa che nelle ultime ore aveva ancora qualche nodo da sciogliere, ma che ora è arrivata alla sua conclusione. Nelle prossime ore il “Comandante” sarà ufficialmente libero e potrà già guardare avanti. Nei prossimi giorni, infatti, potrà firmare il contratto con l’Atalanta, prendendo il posto di Palladino. Intanto la Lazio si prepara a voltare pagina: il nome in pole per la panchina è quello di Gattuso, sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore.